Macky Sall à Lisbonne pour une visite d’Etat

Le président de la République, Macky Sall, est arrivé dimanche après-midi à Lisbonne (Portugal) dans le cadre d’une visite d’Etat, a appris l’APS de source officielle.





Cette visite, dont la durée n’a pas été précisée, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et Lisbonne, indique la présidence sénégalaise sur sa page Facebook.





‘’Au cours de son séjour, le Chef de l’Etat aura un tête-à-tête avec son homologue portugais Marcelo Rebelo De Sousa et sera également l’hôte de l’Assemblée nationale portugaise’’, souligne la même source.





Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa avait effectué une visite officielle de deux jours au Sénégal en avril 2017, plus de deux ans après avoir reçu chez lui le président sénégalais Macky Sall.





Le chef de l’Etat sénégalais est arrivé à Lisbonne en provenance de Saint-Petesbourg, en Russie, où il a rencontré le président russe Vladimir Poutine dans le cadre d’une mission de médiation africaine avec trois autres chefs d’Etat du continent sur le conflit russo-ukrainien. Avant de se rendre en Russie, la délégation africaine a effectué un déplacement sur Kiev, où elle a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.





Après le Portugal, le président Macky Sall se rendra à Paris, où il participera au sommet sur un nouveau pacte financier international, prévu les 22 et 23 juin.