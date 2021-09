Macky Sall à New-York : « La réforme des Nations-Unies s’impose »

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a plaidé, ce vendredi, la réforme de l’Organisation des Nations-unies.





« (…) La réforme des Nations-Unies s’impose 76 ans après la naissance de notre Organisation. Le système multilatéral inspire confiance pour autant qu’il fédère les aspirations et intérêts de toutes ses composantes », a-t-il lancé dans son discours tenu lors de la 76e session de l’Assemblée générale de l’Onu. Selon lui, « il est temps que la composition du Conseil de Sécurité reflète les réalités des Nations-Unies du 21e siècle, dans toutes leurs diversités, et non celles, révolues, du monde de l’après-guerre ».









Macky sall a, par ailleurs, réaffirmé l’attachement du Sénégal à la position africaine commune exprimée dans le Consensus d’Ezulwini. « Bâtir notre avenir commun, c’est aussi prendre soin de notre planète, conformément au principe de responsabilité commune mais différenciée, face aux ravages du réchauffement climatique », a-t-il fait savoir.