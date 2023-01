Macky Sall à Thiès du 06 au 09 février : "Des moments cruciaux de clarification du jeu politique" selon Édouard Latouffe

La visite, à Thiès, du Président Macky Sall, du 06 au 09 février 2023, pour les besoins de la tenue du prochain conseil des ministres décentralisé, sera sans nul doute, à en croire le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) dans la commune Thiès-Nord, Edouard Latouffe, des « moments intenses et cruciaux de clarification du jeu politique dans ville aux-deux-gares. Face à la presse, le cadre à la Lonase se veut catégorique : « Le Président Macky Sall se déplacera dans une ville où l'opposition a fini d'arracher le titre foncier des mains inexpertes du Rewmi qui a tenté de rester ad vitam aeternam à la tête des collectivités locales. De grâce, que personne ne lui dise que tout va bien à Thiès. C'est totalement faux ! Le mal est trop profond à Thiès. La frustration a atteint son paroxysme ». Et de poursuivre : « L’Apr, parce que affaiblie et sevrée de responsabilités, est désormais sous la tutelle d'un Rewmi qui se renforce et se prépare à l'exercice du pouvoir ». Face à cette situation, Latouffe pense que « Ce serait un devoir pour le Président Macky Sall de clarifier le débat ». Selon lui, « Les retrouvailles fragilisent plus qu'elles ne renforcent la capacité combative de notre coalition ». Aussi d’alerter : « Thiès est assise sur une bombe. Le feu couve sous la cendre. 2024 n'est pas une simple promenade de santé ».





