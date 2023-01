[Vidéo] Macky Sall à Thiès du 06 au 11 février prochain : «Le Président et le Gouvernement seront bien accueillis », promet Dr Babacar Diop

Dr Babacar Diop, se prépare à accueillir chaleureusement le Chef de l'Éta

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, se prépare à accueillir chaleureusement le Chef de l'État qui, en compagnie des membres de son gouvernement, sera l'hôte de la région de Thiès, du 06 au 11 février 2023, dans le cadre d'une tournée économique qui, selon le gouverneur Alioune Badara Mbengue, sera faite, en plus d’un Conseil des ministres délocalisé, d'« inaugurations d'infrastructures (routières), de lancement de travaux, de visites d'une bonne partie du secteur économique de la région de Thiès, de poses de première pierre, entre autres ».





« Le président Macky Sall et le gouvernement seront bien accueillis à Thiès. Nous sommes dans une République et la mairie est un démembrement de l'État. Tout ce que nous devons faire pour mettre à l'aise le président de la République et le gouvernement, nous le ferons, afin qu'on puisse travailler au service exclusif des Thiessois », a dit le maire Dr Babacar Diop, qui remarque à l'attention des Thiessois, « n'avoir qu'un seul objectif : ‘’être au service de ma ville, des populations’’ ». Le premier magistrat de la ville, qui se dit « républicain » jusqu’au bout des ongles, se veut d'avis qu'« on n'accueille pas tous les jours un Conseil présidentiel ou un Conseil des ministres décentralisé », et du coup, de penser que « c'est une grande opportunité pour notre ville, pour les populations de Thiès ».