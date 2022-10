Macky Sall-Alioune Sarr : les dessous d’une audience

Le Président de la République, Macky Sall, semble vouloir maintenir le contact avec ses ex collaborateurs qui n’ont pas été reconduits dans le gouvernement Amadou Ba. Le 14 octobre dernier, il avait ainsi reçu son ministre de l’Économie et de la Coopération, Amadou Hott.



Ce vendredi, c’est au tour de Alioune Sarr d’avoir eu l’honneur d’être reçu au Palais, nous glisse une source. Macky Sall et son ancien ministre du tourisme ont échangé sur la situation économique et sociale du pays.



Mais le principal temps fort de cette rencontre fut la succession de Moustapha Niasse, comme Président de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), alliée clef de Macky Sall au sein de la coalition Benno Bok Yakaar. C’est un secret de polichinelle que Alioune Sarr courtise le leadership de cette formation politique.



Alioune Sarr fourbit d'ailleurs ses armes, puisque tout récemment il était à Mbour dans le cadre d’un meeting où il a sonné la mobilisation des militants de l’AFP. Lors de ce rendez-vous, les différents responsables de l'Afp qui se sont succédé sur le podium n'ont pas tari d'éloges sur l'homme qu'ils considèrent comme engagé, travailleur , courtois et discret. Une incarnation de l'avenir de l'Afp car étant un responsable qui a un ancrage national et une expérience de la gestion de l'État.



Pour sa conquête, Alioune Sarr qui ne cesse de clamer sa fidélité au chef de l’État, devrait sans nul doute bénéficier du soutien de celui-ci qui pourrait peser de tout son poids notamment auprès de Moustapha Niasse.