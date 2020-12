Macky Sall aux opérateurs télécom’ : «Des efforts plus soutenus restent à faire, pour réduire le coût de la connexion»

Le président de la République, Macky Sall, juge les tarifs de connexion au Sénégal très chers. Présidant, ce mardi, la remise du prix Macky Sall pour la Recherche, initié par le Cames et doté d’un fonds de 60 millions de francs Cfa, le chef de l’Etat a, en effet, interpellé les compagnies et les opérateurs de télécommunication sur la cherté de la connexion à Internet, notamment pour la promotion de la recherche et de l’innovation.«Nous avons interconnecté l’ensemble de nos universités publiques et souscrit des abonnements à des bases de données pour ces universités. Cependant, des efforts plus soutenus restent à faire pour réduire le coût de la connexion. Et cela, je m’adresse aux compagnies de télécommunication ainsi qu’aux opérateurs», a-t-il déclaré au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio.Le prix Macky Sall pour la Recherche a été décerné au Programme thématique de recherche-santé (Ptr-Santé) pour son projet «African Life Story of Covid-19 (Also-Covid 19)», coordonné par Fatou Bintou Sarr, Professeur titulaire à l’université de Thiès.