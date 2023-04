Macky Sall confiant en la capacité des armées à faire face aux menaces

Le chef de l’Etat, Macky Sall, s’est dit mardi rassuré par le niveau de préparation des armées face aux menaces, après avoir présidé le même jour le défilé civil et militaire du 4-Avril, comptant pour la célébration du 63e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.





S’exprimant avec des journalistes, peu après la fin du défilé, il s’est félicité de son bon déroulement, parlant à ce sujet d’une "belle parade dont la prestance et l'allure rassurent sur le niveau de préparation des armées pour faire face aux menaces et assurer la sécurité et la paix dans le pays".





Le président de la République a assuré qu'il veillera à doter l'armée de matériels et d'équipements plus adaptés aux menaces sécuritaires.





Il a dit noter chaque année ‘’ des améliorations dans l'organisation du défilé’’, avant de rendre hommage aux anciens combattants dont le passage lors du défilé du 4-Avril constitue chaque année "un moment d'admiration".





Le président Sall, arrivé à 10 heures sur les lieux du défilé, boulevard du général de Gaulle, a passé en revue les troupes avant de procéder à des décorations d'officiers militaires et des blessés de guerre.