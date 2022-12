Macky Sall invite ses pairs à oeuvrer pour la production locale de vaccins

Ce matin, s’est tenu au CICAD de Diamniadio le Forum sur la Vaccination et l'Éradication de la Poliomyélite en Afrique.





Pour Macky Sall, qui est Président en exercice de l’Union africaine, il est temps que les États poursuivent leurs “efforts de mise en place d’un écosystème biotechnologique pour la production locale de vaccins”.







Devant son homologue Umaro Sissoco Embalo, chef d’État de la Guinée Bissau et Président en exercice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Macky Sall a donné l’exemple de ce que le Sénégal est en train de faire avec le projet MADIBA de l’Institut Pasteur : “C’est l’objectif du projet MADIBA, le vaccinopole que l’Institut Pasteur de Dakar est en train de développer ici à Diamniadio, avec le soutien de l’Etat du Sénégal et de pays, Institutions et organismes partenaires, dont les Fondations Bill et Melinda Gates et Mastercard, ainsi que notre partenaire technique, la firme BioNtech. Je rappelle que l'Institut Pasteur de Dakar fait partie des quatre laboratoires pré qualifiés pour fabriquer le vaccin contre la fièvre jaune que l’IPD produit depuis plus de 80 ans.Avec MADIBA, il s’agit pour l’IPD de mettre au point d’autres vaccins en recourant notamment aux technologies de l’ARN messager, mais aussi de promouvoir la recherche et le développement et de former aux différents métiers du vaccin”.