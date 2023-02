Macky Sall lance la bataille de la reconquête de Thiès

Macky Sall

Le séjour du président de la République, Macky Sall, à Thiès, dans le cadre de la tenue du Conseil des ministres décentralisé, entre le 08 et le 11 février 2023, va certainement marquer le point de départ pour la reconquête du Cayor. Pour nombre d’observateurs, « cette tournée économique sera aussi l’occasion de recueillir les attentes des populations de la région ».





Le Conseil des ministres de 2014 ayant sans conteste consacré la relance des activités socioéconomiques dans la région de Thiès, pour cette fois-ci, il va certainement s’agir de faire jouer à Thiès le rôle de pivot central du Sénégal émergent. En tout état de cause, le Président du parti Rewmi, Idrissa Seck, par ailleurs Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), conscient du fait que cette visite de Macky Sall s’inscrit aussi dans une perspective de reconquête de Thiès, compte « dérouler le tapis rouge à l’hôte de marque », selon ses proches. Les détracteurs du « Mburu ak Soow » ont vite fait de dire que les relations entre le président de la République Macky Sall et Idrissa Seck, sont devenues «exécrables». Ce qui semble ne pas être le cas. À à en croire l’entourage du Président du parti Rewmi, « l’ancien Premier ministre n’a pas lésiné sur les moyens pour accueillir le Présidente à Thiès ». L’ancien Premier ministre, non seulement a instruit ses collaborateurs de « réserver un accueil chaleureux au Chef de l’Etat », mais, mieux, il a promis d’être, lui-même, de la partie pour dérouler le tapis rouge au Président Macky Sall », informe Lamine Diallo, ancien maire de Thiès-Nord.





Pour un accueil jamais égalé à Thiès





Nombre de leaders de la mouvance présidentielle, qui ont déjà fini de battre le rappel des troupes, comptent, disent-ils, « accueillir au rythme des sonorités d’un peuple cosmopolite un Président qui a mis le Sénégal dans sa trajectoire d’émergence ». Et d’après le responsable politique de l’APR, membre de la Convergence des cadres républicains, Maleye Diop, qui se dit conscient de « l’enjeu fondamental » que constitue Thiès sur l’échiquier politique national, « le Président Macky Sall sera accueilli comme un héros de guerre », parce que, selon lui, « Macky Sall qui, dès son accession à la magistrature suprême, s’est engagé à mettre le pays sur les rampes de l’émergence d’ici 2035, à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE), le document de référence de sa politique qui a porté ses fruits, mérite tous les honneurs ».





La politique, a-t-il rappelé, « n’est rien d’autre que la représentativité, la capacité de mobilisation, de massification, d’élargissement et d’animation, accompagnées du social ». Le cadre apériste Gilbert Samb Baye Fallu Macky Sall, lui, de réitérer sa «ferme volonté de défendre les intérêts des Thiessois en particulier et des sénégalais en général ». « Cette conviction, au-delà de toute considération politique, ne sera pas bradée », a-t-il garanti.