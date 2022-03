Macky Sall : « Depuis l’Aibd, les rails du Ter vont prendre leur élan pour desservir Thiès et Mbour »

Tronçon Thiés-Mbour du TER

Pour que le Ter puisse rallier l’aéroport de Diass, 207 milliards Cfa vont être investis pour réaliser un linéaire de 19 km. Cette somme va permettre aussi la construction d’une gare moderne, la commande de 7 nouveaux trains et des équipements de mobilité. Macky Sall veut la fin des travaux dans 17 mois. Depuis l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), les rails du Train express régional (Ter) vont prendre leur élan pour desservir Thiès et Mbour. La première étape de ce projet qui va, à coup sûr, marquer le transport de masse, a été lancée samedi dernier à Diass.





D'après le "Quotidien", dans ce projet, il s'agira de prolonger le Ter, qui s’arrête actuellement à Diamniadio, jusqu’à l’Aibd. Pour cette extension de 19 km, 207 milliards de FCFA vont être investis. «Cette deuxième phase portera sur un linéaire de 19 km. Il s’agit de faire une extension qui sera au total de 56 km en deux voies. En plus de la gare de l’aéroport Blaise Diagne, il y aura la passerelle piétonne de Sébikotane et les ponts pour faciliter la mobilité. Aussi, une commande additionnelle de 7 trains sera faite. Ce qui portera le nombre à 22 trains. L’ensemble de cette seconde phase coûtera 207 milliards Cfa», a détaillé le président de la République lors de la cérémonie de lancement des travaux à l’Aibd.





Dans un premier temps, c’est la gare de l’Aibd qui va être construite, assure le Président Sall. Il s’agira d’une structure de 250 mètres de long avec 8 points de vente de tickets, des tapis roulants, des espaces commerciaux. Cette gare pourra accueillir 500 passagers en même temps. Le chantier mettra en activité jusqu’à 200 travailleurs.





«Je souhaite qu’on y inclue les jeunes de Diass et qu’elle soit livrée dans 11 mois. J’ai confiance en Summa», a ajouté Macky Sall qui se dit soucieux de rentabiliser le prêt contracté au niveau de la Banque d’investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) pour la construction de cette structure, lit-on dans la même source.





Pour le reste, Macky Sall compte sur Gérard Sénac, le représentant des entreprises titulaires du marché, «pour que les 17 mois contractuels puissent être tenus. En tout cas, on ne pourra pas dépasser le délai, c’est certain. Cela va permettre de livrer la voie avant décembre 2023. Nous voulons plus d’espace pour les 7 trains, car ils sont destinés aux voyageurs».