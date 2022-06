Macky Sall : «L'influence du juge constitutionnel est déterminante dans le jeu politique»

S’exprimant, hier mardi, lors de la cérémonie d’ouverture du 9e Congrès de l’Association des Cours constitutionnelles francophones qui se tient à Dakar depuis le 30 mai 2022 autour du thème : "le juge constitutionnel et les droits de l’homme", le chef de l’État a jugé «déterminante l’influence du juge constitutionnel dans le jeu politique».



Macky Sall déclare, dans les colonnes du quotidien national Le Soleil, que cette influence «est la conséquence du renouveau de l’idée de Constitution devenue à l’occasion la seule forme et l’unique langage de l’activité politique légitime».



D’autant plus qu’il participe «à la pacification de la vie politique dans les États où l’accentuation des conflits peut conduire à la déstabilisation des institutions et la négation des droits humains».



Mieux, ajoute le président de la République, «le juge constitutionnel invoque, aujourd’hui, des valeurs sociétales susceptibles d’éclairer son opinion et de fonder son intime conviction pour répondre aux attentes été exigences des citoyens».



À ce titre, le Président Sall a indiqué que «l’existence des juridictions constitutionnelles est aujourd’hui non seulement un impératif, mais une nécessité structurelle, notamment dans les sociétés politiques africaines francophones».



Cette évolution, dit-il, s’inscrit «dans une logique juridique et démocratique consacrant la possibilité d’une action ouverte au citoyen pour lui permettre de pouvoir contester la loi attentatoire aux droits de l’homme ou aux libertés publiques».