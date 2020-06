Macky Sall : « Mobilisons-nous pour la relance de l’économie! »

Le président de la République Macky Sall compte procéder à la relance de l’économie nationale. Dans un post sur sa page Facebook, le chef de l’Etat a salué « l’esprit de résilience nationale », avant d’appeler à la mobilisation pour la relance de l’économie.





« Je salue l'esprit de résilience nationale et le patriotisme de nos forces de défense et de sécurité, du personnel médical et des enseignants qui sont sur le terrain. Mobilisons-nous davantage pour lutter contre la maladie! Mobilisons-nous pour la relance de l’économie!», lit-on dans son post.