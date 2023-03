Macky Sall : «Pourquoi j’ai donné le nom de Famara Ibrahima Sagna au pont de Marsassoum»

Le chef de l’État a souhaité, à travers l’hommage ainsi rendu à «un digne fils du pays», «honorer» «toute la région naturelle de la Casamance».



Dans le cadre de sa tournée économique dans la région de Sédhiou, le Président Macky Sall a inauguré ce mardi le pont de Marsassoum. Il a donné à l’ouvrage le nom de l’ancien ministre (Intérieur, Économie et Finances) et président du Conseil économique et social Famara Ibrahima Sagna. «Un homme politique et un homme d’État de grande classe, dont le parcours exceptionnel sur plusieurs décennies a marqué notre pays», a souligné le chef de l’État lors de la cérémonie officielle.



S’il a voulu «rendre hommage à un digne fils» du Sénégal, Macky Sall a indiqué que «c’est également Marsassoum, Sédhiou et toute la région naturelle de la Casamance qu(’il a) souhaité ainsi honorer». Famara Ibrahima Sagna étant, a-t-il rappelé, par ses «attaches à Marsassoum, Sédhiou et Ziguinchor, petit-fils d’Almamy Bourin Sagna et du guide religieux Baba Thierno Aliou Diallo», «la symbiose du Sénégal que nous aimons par ses origines multiethniques».



Le pont Famara Ibrahima Sagna a coûté 20,6 milliards de francs CFA. Il est long de 485 mètres et large de 11,4 mètres en plus de ses cinq km de voies de raccordement. Il a intégré les «dernières technologies en matière de construction». «J’ai voulu que ce pont soit moderne, et qu’il soit à l’image du respect et de la considération que j’ai pour la région de Sédhiou et de ses dignes et laborieuses populations», a justifié Macky Sall.



L’ouvrage constitue une doléance «vieille de plusieurs décennies», a rappelé le chef de l’État pour qui le pont permet «de soulager la souffrance des populations en mettant fin à l’isolement et aux nombreuses difficultés liées à la traversée du fleuve Soungrougrou». «Ainsi, s’est félicité le président de la République, nous améliorons les conditions de vie des populations, et nous redonnons force et vitalité à la belle région de Sédhiou afin qu’elle puisse valoriser son formidable potentiel.»



D’autant que Macky Sall a signalé que «l’exécution du projet a également intégré l’assainissement et l’éclairage public des traversées d’agglomération de Marsassoum et de Ndiéba». Sans compter, a ajouté le chef de l’État, «les réalisations à caractère social, dont la construction et l’équipement de salles de classe pour la commune de Marsassoum, la réhabilitation de l'accès à la gare routière et la fourniture de kits sanitaires dans le cadre de la lutte contre la COVID».



«Ce pont que nous inaugurons aujourd’hui est un trait d’union, un lien et un lieu de convergence», a résumé le Président Sall.