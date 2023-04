Macky Sall : “Je reste ouvert au dialogue”

“Je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l’État de droit et des institutions de la République, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale’’, a déclaré le chef de l’État à la fin de la prière de la Korité, ce samedi à la Grande Mosquée de Dakar.