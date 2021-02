Macky Sall participe au 34ème Sommet de l’Union africaine

Le chef de l’Etat, Macky Sall, participe, ce samedi, au 34ème Sommet de l’Union africaine (UA) organisé en visioconférence, annonce le pôle communication de la présidence sénégalaise.

Ce sommet de l’UA est placé sous le thème : ’’Arts, Culture et Patrimoine, des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons’’, souligne la même source dans un communiqué.

Outre le thème principal, elle souligne que le Sommet sera marqué par l’élection du Sénégal à la présidence en exercice de l’UA pour la période 2022-2023.