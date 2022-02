Macky Sall, président de l’UA: "LAfrique ne saurait être la chasse gardée des..."

Le chef de l'Etat sénégalais a été officiellement installé, ce samedi, à la tête de l'Union africaine. Dans son discours prononcé, à Addis-Abeba, en Ethiopie, Macky Sall a réitéré sa "ferme intention" de porter haut et fort le message de ses pairs pour "des partenariats rénovés, plus justes et plus équitables". Car, déclare le Président Sall, "plus de 60 ans après ses premières indépendances, l’Afrique est plus que jamais décidée à prendre son destin en main. Notre continent ne saurait être la chasse gardée des uns contre les autres". Il ajoute: "Nous sommes ouverts à tous les partenariats, sans exclusion, ni exclusivité, pourvu qu’ils soient mutuellement bénéfiques et respectueux de nos priorités de développement et de nos choix de société".





A ce titre, le nouveau président de l'Ua dit saluer "les excellents résultats" du Forum sur la coopération sino-africaine de novembre 2021 et du Sommet Turquie-Afrique de décembre dernier.





Aussi, a-t-il rassuré, "j'ai confiance que nos rendez-vous avec l'Union Européenne dans quelques jours, et plus tard avec la Corée , la Russie, le Japon, le monde arabe, et certainement avec les Etats-Unis d'Amérique, s'inscriront dans la même dynamique".