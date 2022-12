Macky Sall prévient Joe Biden : “ Ce projet pourrait gravement nuire aux relations USA-Afrique”

Macky Sall participe depuis lundi au sommet États-Unis - Afrique qui se déroule à Washington. Ce jeudi, le président sénégalais a effectué son grand oral devant ses pairs africains, et son hôte Joe Biden. Lors de son allocution, Macky Sall a, au nom de ses homologues, exprimé au Président américain les préoccupations du continent par rapport au “projet de loi américain portant sur les échanges économiques et commerciaux entre (les) pays (africains) et une puissance étrangère”.





“Ce projet, avec sa gamme de sanctions qui vise tout un continent, est une première dans les relations internationales, s’est-il ému. Toute l’Afrique se demande pourquoi un tel projet de loi, et pourquoi elle est visée.Ayant à l’esprit les règles et principes de l’Organisation mondiale du Commerce, nous appelons au retrait de ce projet dont l’adoption pourrait gravement nuire aux relations entre l’Afrique et les Etats-Unis ; ce que nous ne souhaitons pas”.