Macky Sall prévoit de s’adresser à la Nation

Le Président de la République, Macky Sall, a affirmé son intention de s’adresser à la Nation au terme du dialogue national, “pour partager les conclusions et donner les grandes orientations qui permettront la consolidation de notre modèle démocratique et républicain”.





Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, M. Sall a indiqué que “les propositions et recommandations définitives du travail des commissions doivent lui parvenir avant le 25 juin 2023, en vue de la mise en œuvre rapide des conclusions et décisions présidentielles issues du Dialogue national qu’il souhaite, encore une fois, inclusif, constructif et prospectif”.





Le dialogue national a été lancé le 31 mai dernier avec la participation d’une partie de la société civile et de l’opposition. Il a été néanmoins boycotté par une frange importante de la principale force d’opposition, Yewwi Askan Wi.