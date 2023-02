Macky Sall procède au lancement des travaux de l’autoroute Dakar-Tivaouane et des routes Tivaouane-Pambal-Darou Alpha et Mboro-Diogo

Le chef de l’État a lancé, ce vendredi, les travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane et ceux pour les travaux de réhabilitation des routes Tivaouane-Pambal-Darou Alpha et Mboro-Diogo.





Dakar-Tivaouane est le premier maillon de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis. Ce nouveau chantier s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent, dans le volet développement des infrastructures routières en général, et de son réseau autoroutier en particulier. “La réalisation prochaine de l’autoroute Dakar – Tivaouane – Saint-Louis sur 200 km et le prolongement de la voie de Dégagement Nord (VDN) en autoroute entre Tivaouane Peulh et Diamniadio sur 20 km, deux projets liés, porteront le linéaire d’autoroute à 531 km d’ici l’horizon 2026”, a indiqué Macky Sall lors de son allocution.





La réalisation de cette autoroute se fera en deux sections qui seront exécutées simultanément.





La première section, Dakar-Tivaouane, longue de 55 Km, (avec une réalisation de 12 km supplémentaires autour de la ville de Tivaouane), sera financée par le Gouvernement du Sénégal avec le concours du Fonds Saoudien de Développement et de la Société Générale Corporate . “Tous les financements pour ce projet sont totalement mobilisés”, a précisé Macky Sall.





Le lancement des travaux de bitumage du tronçon Darou Alpha-Pambal-Tivaouane et de réhabilitation de la route Mboro-Diogo s’inscrit dans le cadre du Projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre (PCZA) financé par le gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque Mondiale pour un montant de 200 millions de dollars américains (120 milliards FCFA). Il s’agit donc de 43 kilomètres de routes qui seront ainsi totalement réhabilités avec, en plus, 9 kilomètres de pistes de rabattement. Ces travaux amélioreront la connectivité routière sûre et résiliente et l'accès aux opportunités sociales et économiques, ce qui est un élément important à renforcer pour atteindre les objectifs de développement social et économique du Sénégal.