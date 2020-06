Macky Sall : "Je rends un hommage mérité aux enseignants, ces soldats du savoir qui ont..."

Le président de la République Macky Sall a adressé un message d’encouragements à l’endroit des enseignants. Ce, à l'heure où le Sénégal enregistre de plus en plus de cas positifs de Covid-19."Nous devons gagner le combat contre le coronavirus tout en assurant une éducation de qualité à nos enfants. Je rends ici un hommage mérité aux enseignants, ces soldats du savoir qui ont accepté fièrement de monter en première ligne pour servir la Nation", a-t-il posté sur sa page Facebook.A ce jour le Sénégal compte 3739 cas dont 1858 guéris, 42 décédés, 1 évacué (finalement décédé) et 1838 patients sous traitement.