Macky Sall : "Je reste à l'écoute des pulsions profondes du pays"

Le message envoyé au président Macky Sall et à son régime à travers les dernières manifestations violentes de mars dernier, a été très bien reçu. Ce dernier qui soutenait dans son appel à l'apaisement le 8 mars dernier, "je vois ai écoutés et je vous ai entendus", est désormais câblé sur la fréquence des désirs du peuple en vue d'y répondre favorablement.