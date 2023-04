Macky Sall : "Pourquoi j'ai renforcé les équipements des forces de défense et de sécurité..."

Le président Sall tient à la poursuite des plans d’équipement des forces de défense et de sécurité, pour qu’en tout temps et en tout lieu elles gardent l’ascendant et soient prêtes à la riposte. Il l'a fait savoir dans son adresse a la Nation, en cette veille de fête d'indépendance, 63e du genre. F





ace à la montée des périls, la sécurisation du territoire national avec l’implantation de nouvelles unités jusque dans les zones les plus excentrées, afin de mieux affirmer la souveraineté de l’Etat et assurer la sécurité des personnes et des biens, se poursuit a expliqué Macky Sall.





Par exemple, de nouveaux escadrons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie ont été créés dans 12 localités. Il s’agit de Saraya, Bignona, Sédhiou, Kounkané, Ranérou, Ndioum, Podor, Kaffrine, Fatick, Mbour, Keur Massar et Diamniadio. La police nationale est dotée de 10 nouveaux commissariats aux Parcelles-Assainies (Unité 15), Golf-Sud, Diamagueune Sicap Mbao, Rufisque-Est, Yeumbeul-Comico, Zac Mbao, Thiaroye, Linguère, Nioro du Rip, Koungheul et prochainement à Keur Massar.





Ces efforts, explique le chef de l’État, sont renforcés par la modernisation des moyens d’investigation et le relèvement des effectifs. Afin que nos forces de défense et de sécurité restent toujours à la hauteur de leurs missions régaliennes et des tâches civilo-militaires qui leur sont confiées, comme la préservation des ressources naturelles, thème de la fête de l’indépendance de cette année.







En effet, la protection de nos ressources naturelles reste au cœur des priorités de notre souveraineté, avec la raréfaction des ressources, les pillages et trafics illicites de tous genres, et la nouvelle vocation minière, pétrolière et gazière du Sénégal.