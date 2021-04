Macky Sall : "Un guichet unique 'Pôle Emploi' installé dans chaque département"

C'est l'une des mesures phare annoncées par le chef de l'État Macky Sall dans le cadre de la formulation d'une stratégie cohérente de territorialisation des politiques et de mutualisation des instruments de promotion de l'emploi, de l'entreprenariat et d'insertion des jeunes.





Au cours de son discours à la nation de ce 3 avril, veille de la fête nationale de l'indépendance, il a annoncé le renforcement de ces instruments, en ressources, de même que dans leur gouvernance et leur processus décisionnel. "Par souci d'équité territoriale et de simplification des procédures, un guichet unique sera installé dans chacun de nos 45 Départements. Dénommé Pôle-Emploi et Entreprenariat pour les Jeunes et les Femmes, il servira de cadre d'accueil, de conseil et de financement des porteurs de projets", déclare Macky Sall.