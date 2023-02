Macky Sall souligne l’urgence de parvenir à la souveraineté alimentaire

Le Président de la République, Macky Sall, a pris part, ce samedi, à une cérémonie de remise de matériels agricoles. L’occasion pour lui de lancer un nouveau plaidoyer pour la souveraineté alimentaire. “Si nous voulons être à l’abri des aléas du commerce mondial, nous ne pouvons plus continuer à importer (massivement) des denrées de première nécessité, estime-t-il. C’est une grande vulnérabilité dont nous ne pouvons nous libérer qu’en assurant au plus vite notre autosuffisance alimentaire”.





Pour y parvenir, les populations ont certes un rôle à jouer en privilégiant le consommer local, mais Macky Sall est également conscient que la modernisation de l’Agriculture demeure un volet essentiel. “Voilà pourquoi en 2012, constatant le caractère rudimentaire et vétuste du parc de matériels de traction animale et le déficit criard d’équipements motorisés, l’une des premières mesures que j’avais prises consistait à la création d’une Direction de la Modernisation de l’Equipement Rural, logée au sein du ministère de l’agriculture et de l’équipement rural ; et d’inscrire l’agriculture comme secteur prioritaire dans le Plan Sénégal Emergent (PSE), souligne-t-il. Nous n’atteindrons nos objectifs qu’en rompant avec les vieilles méthodes de production”.





Ainsi, entre 2012 et 2022, plus de 80 milliards FCFA ont été mobilisés pour acquérir 78 000 unités de culture attelée et 9 000 unités motorisées, dont 2000 tracteurs et 100 moissonneuses-batteuses, subventionnées entre 95 et 50%.