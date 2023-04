Macky Sall sur la RFM : La réaction de Thierno Bocoum





Dans un live sur sa page Facebook, Thierno Bocoum a affiché son désaccord avec la politique de Macky Sall. Le président du mouvement Agir a réitéré sa position par rapport à la troisième candidature du président Macky Sall, l’appel au dialogue, la libération de Sitor Ndour.





Il a, par ailleurs, réagi sur beaucoup de questions d’actualité qui concernent la marche du pays.





«Il sait pertinemment qu’il ne lui reste plus que quelques mois à la tête du pays», a déclaré Thierno Bocoum. Lors d’un entretien avec la RFM, le chef de l’État a maintenu son ni oui ni non quant à une éventuelle candidature à la Présidentielle de 2024. Un discours de repositionnement déplorable, selon le leader politique.





«Dans son bilan, SMS a mis en avant ses réalisations ; ce qui est normal. Cependant, le moment est mal choisi. Macky Sall devrait éclairer la lanterne des citoyens sur sa supposée troisième candidature. Laisser son ni oui ni non afin d’organiser une élection libre et transparente dans la paix et la tranquillité. La procédure est enclenchée, les réinscriptions...», plaide-t-il.





À propos de l'appel au dialogue, l’ex-membre de Rewmi dit qu'il faut que Macky explique clairement à l’opposition quels sont les termes de référence. "À quoi consiste ce dialogue ? C’est facile de dire que je suis ouvert au débat. Mais dans quel sens ? Quelles sont ses intentions ?", questionne-t-il.





«Il sait mieux que nous quelles sont les préoccupations de l’opposition»





D’ailleurs, poursuit-il, «je présume qu’il sait parfaitement bien ce que l’opposition attend de lui, à savoir une mainmise sur le fichier électoral, l’organisation de l’élection par une personne neutre, le parrainage, ceux qui doivent candidater, entre autres. Il a été opposant, donc, il sait quels sont nos griefs».





Dans ce même entretien, le président de la République a déclaré qu’il «n’y a pas de détenus politiques au Sénégal, parce que toutes les personnes interpellées ont fauté ou on fait appel à la violence». Une déclaration jugée inexacte par le juriste.





«Combien de fois la justice s’est autosaisie pour des affaires privées ? Combien de personnes ont été emprisonnées parce qu'elles étaient en désaccord avec le pouvoir ? Combien de personnes du camp du pouvoir ont tenu les mêmes propos, voire pires et sont chez elles dans le confort ?», se désole-t-il.





Avant de rappeler que «même Macky Sall, avant qu’il accède à la présidence, a demandé qu'Abdoulaye Wade soit délogé... et pourtant, il ne lui est rien arrivé. Donc, pourquoi s’acharner sur ces gens en utilisant la justice ?», s’interroge-t-il.





«Macky Sall fait du dégagisme»





"Visiblement, il fait du dégagisme, explique-t-il. SMS dégage ses responsabilités sur certaines choses. Mais dans les faits ce n’est pas ce qui se passe, car à travers le ministre de la Justice, il peut conduire un adversaire en prison, lui refuser une liberté provisoire et le maintenir derrière les barreaux autant de temps qu’il le souhaite».





À l’en croire, même si le chef de l’État a le doit de saisir la justice, car il est le garant de la paix et de la stabilité, mais que ça soit dans l'équité. «Nous n’avons pas besoin de justice à deux vitesses», précise-t-il.





Thierno Bocoum a aussi donné son avis sur la libération de l’ancien directeur général du Coud, Sitor Ndour. Une décision du juge qui a suscité beaucoup de bruit, poussant ainsi un bon nombre de Sénégalais à blâmer la justice.





«Le parquet a recueilli une peine contre l’ancien ministre et PCA de la SAED. Par contre, c’est le juge qui l’a acquitté au bénéfice du doute, sans oublier que le magistrat est libre. Il n’a aucun lien avec l’accusé, à ma connaissance. Donc, il n’a pas intérêt à ce que Sitor Ndour soit chez lui», estime-t-il.





"Cependant, si c’était le parquet qui avait demandé sa mise en liberté, là nous pouvons nous demander s’il n'y a pas la main politique derrière. Les preuves n’étaient pas claires, donc il a été acquitté".