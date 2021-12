Macky Sall sur la Transition Énergétique : « Nous ne pourrons pas renoncer à nos sources d’énergies »

Macky Sall au sommet du Bassin sedimentaire

Le chef de l’Etat Macky Sall campe sur sa position, celle selon laquelle les pays africains ne pourront en aucune manière renoncer aux énergies fossiles. Il l’a affirmé hier, en marge du sommet du bassin sédimentaire de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée Conakry et de la Guinée Bissau.





« De toutes les façons, nous ne pouvons pas renoncer à nos sources d’énergies. Ce n’est pas possible. Donc, il faut, pendant que nous exploitons ces énergies, contribuer avec tous nos partenaires et atténuer l’effet de ces énergies fossiles sur les changements climatiques. C’est ça la vraie problématique qu’il faut poser et travailler à développer les énergies renouvelables et les rendre compétitives. Aujourd’hui, si nous arrivons à avoir les stockages de façon optimale, le soleil serait une énergie fondamentale pour l’Afrique », a soutenu le Président Macky Sall.