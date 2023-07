Macky Sall sur les émeutes de juin : “Un crime organisé contre l’État”

Macky Sall a dénoncé un véritable “crime organisé contre l’État et la nation" à l’entame de son adresse à la Nation, ce lundi. “Rien ne justifie qu’on tue, qu’on détruise des biens, qu’on saccage des édifices publics et des universités”, a insisté le chef de l’État qui s’est prononcé sur les émeutes des 1, 2 et 3 juin.





Macky Sall a déclaré qu’il ne transigera pas face à des “individus qui veulent s’emparer du pouvoir par la force”. “L’objectif des instigateurs était de semer la terreur”, a-t-il poursuivi mettant en cause "des forces occultes qui veulent déstabiliser le Sénégal et saper ses valeurs".