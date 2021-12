Macky Sall sur les infrastructures routières : «Après le Ter, 30 chantiers sont en cours au Sénégal »

Après le Train express régional (Ter), dont la première phase de la ligne, de Dakar à Diamniadio, a été inaugurée le 27 décembre dernier, le président de la République, Macky Sall, a révélé qu’une trentaine de projets, également importants dans l’amélioration de la circulation des personnes et des biens, sont en cours au Sénégal. « Trente chantiers sont actuellement en cours, dont : la ligne du Bus Transit Rapide (BRT) qui reliera Guédiawaye à la gare de Petersen ; l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack ; l’axe routier Sénoba-Ziguinchor-Mpack ; la route Goudiry-Kidira-Bakel ; les ponts de Baïla et Diouloulou ; et les autoponts de Keur Massar et Cambérène », a-t-il déclaré, vendredi soir, dans son discours à la nation. Pour le chef de l’Etat, le montage technique et financier de l’autoroute du Nord Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, et du chemin de fer Dakar-Tambacounda est en cours.



« Conformément à notre politique d’équité territoriale -le Sénégal de tous-, nous avons aussi démarré un Programme spécial de désenclavement portant sur plus de 2500 Km de routes sur l’étendue du territoire national, pour une durée de trois ans », a notamment indiqué Macky Sall.