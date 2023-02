Macky Sall vante les performances de l’agriculture sénégalaise

“Si nous n’avons pas connu la récession en 2020, avec la survenue de la pandémie Covid-19, c’est grâce à l’agriculture”, a lancé le chef de l’État. Macky Sall a présidé, ce samedi 4 février, une cérémonie de remise de matériels aux agriculteurs.





Il a mis en avant les investissements réalisés par l’État pour booster le secteur : “Le budget de la campagne que j’ai porté de 40 à 60 milliards de FCFA, soit une hausse de 50%, pour l’achat de matériels et d’intrants agricoles, nous a permis d’avoir des niveaux remarquables de récoltes pour toutes les spéculations”.





Macky Sall a énuméré les progrès réalisés par l’agriculture sénégalaises ces dernières années : amélioration de l’attractivité du métier d’agriculteur ; augmentation de la productivité du travail et des systèmes de production, des emblavures, de la production et des revenus des producteurs ; levée des contraintes de la double culture du riz ; réduction drastique des pertes post-récolte ;diminution du nombre de vagues de semis pour les cultures pluviales ; amélioration de la qualité des produits agricoles.





Intermaq





Macky Sall a, par ailleurs, mis en avant le programme Intermaq. Un projet “de transfert de technologies par l’acquisition de matériels et d’entrepôts agricoles s’inscrit dans la dynamique de développement de notre politique agricole à travers le renforcement de la mécanisation, la maîtrise de l’eau par l’irrigation et d’actions de réduction des pertes post-récolte”, a-t-il précisé.