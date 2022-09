Macky va-t-il miser sur un profil éco ? : Ces indices qui le laissent penser...

Dans moins d'un heure, le Sénégal connaîtra enfin le nom de celui qui va occuper le poste de Chef du Gouvernement. En attendant, plusieurs noms ont été évoqués. Des noms qui ont un point commun, l'économie. Oui, le premier ministre pourrait bien être un technicien en économie.





A ce propos, le Chef de l'Etat dans son adresse d'hier a, comme qui dirait, donné des indices s'agissant de l'orientation du gouvernement. Macky Sall a, en effet, annoncé que la priorité de ses priorités restaient "les mesures d'allégement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations et la cherté du loyer". Pour y arriver, il faut nécessairement avoir un Premier Ministre non pas politique mais technocrate rompu aux questions économiques.