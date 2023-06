Madiambal Diagne-Alioune Tine: Énième clash !





Qui pour faire la médiation entre Alioune Tine et Madiambal Diagne? Les deux hommes ne sont plus d'accord sur rien et se chamaillent à intervalles réguliers sur Twitter ! Et la situation va de mal en pis.





Le dernier clash entre les deux hommes porte sur une photo où le fondateur du Think-Tank Afrikajom Center serait en "mode allégeance au Tamkine des frères musulmans". La photo en question a été postée par un partisan du président Macky Sall puis reprise sur twitter par le patron du groupe "Avenir Communication", Madiambal Diagne. " Que Tine nous (dise) que cette photo constitue un vulgaire montage", lance M. Diagne dans un texte qui accompagne son retweet. Selon lui, "la rencontre en soi ne pose pas de problème mais en arriver à mimer les gestes et symboles de ralliement de ces groupes devrait déranger tout républicain et démocrate".





https://twitter.com/ MadiambalD/status/ 1670000095264161792?s=20





Alioune Tine, de son côté, parle d'un "grossier collage avec des gens (qu'il) ne connait ni d'Eve ni d'Adam".





https://twitter.com/ aliounetine16/status/ 1670447339394179072?s=48&t= d3I1sNQmrLPZRPiuH5PS3w





M. Tine s’en est ensuite vertement pris à Madiambal Diagne.

"Rémunéré pour calomnier et produire un discours de haine. Une façon maudite de gagner sa vie. Vivre de la calomnie et de la haine est une vraie malédiction."





https://twitter.com/ aliounetine16/status/ 1670112672153468935?s=48&t= d3I1sNQmrLPZRPiuH5PS3w