Madiambal : «Barthélémy n’a d’autre discours que l’insolente outrance, l’effronterie…»

Dans sa chronique du jour intitulé «Pour que Diouf Sarr gagne Dakar», Madiambal Diagne n’a pas raté Barthélémy Dias.



Selon le patron du «Quotidien», le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la ville de Dakar semble ne pas être un danger pour l’actuel ministre de la Santé. Et pour cause ! Madiambal évoque le discours de Dias fils qui, selon lui, n’est que «insolente outrance» et «effronterie».



Poursuivant son analyse, Madiambal explique que l’un des enjeux qui pourraient perdre Diouf Sarr, ce sont les frustrations dans le camp de la majorité. Ce qui fait que certains électeurs pro-Benno pourraient se contenter de voter pour le représentant de la coalition dans la commune et s’abstenir de voter pour le candidat de la ville.



Pire, renchérie le chroniqueur, ils pourraient «même reporter carrément leurs votes sur un candidat de l’opposition».



Madiambal juge, ainsi, que Diouf Sarr a tout intérêt à fédérer autour de lui les candidats de Benno Bokk Yaakaar à Dakar.