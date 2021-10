Madièye Mbodj : «Sonko incarne la Gauche nouvelle contemporaine»

Madièye Mbodj, qui a fusionné avec Pastef, refuse de parler de mort de la Gauche. Pour l’ex-Délégué général de Yoonu Askan Wi, Ousmane Sonko est l’incarnation la plus visible de la Gauche nouvelle contemporaine.





«Une "ancienne nouvelle Gauche" se meurt dans le gouffre de la capitulation et de la compromission, pendant qu’une "Gauche nouvelle contemporaine" se forge dans les tranchées des combats populaires, portant l’espoir de tout un Peuple, de tout un continent. Sonko en est, aujourd’hui dans notre pays, le porte-étendard le plus en vue, mais en même temps, il reste lucide. Car convaincu, comme il le dit lui-même, que «le Sénégal n’a pas besoin de messie ni de héros, mais d’une masse critique de citoyens conscients des enjeux et qui ont le courage d’agir», a déclaré Mbodj dans un entretien avec Le Quotidien.