Madièye Mbodji : « Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko travaillent main dans la main»

Le président de la République a des prérogatives, le premier ministre aussi. Les rôles sont bien définis et connus de tous, selon Madièye Mbodji. Pour le vice-président du parti Pastef, le couple Sonko et Diomaye, « travaille en parfaite intelligence ». D’ailleurs, pour le numéro 2 de Pastef, « il n’y a pas un hyper-président qui s’appellerait Bassirou Diomaye Faye. Le président, maintenant, a des prérogatives qui sont prévues par la Constitution. Nous les respectons. Le Premier ministre aussi. Donc, chacun sait exactement où commence et où finit son domaine de compétences. Et ils le respectent. Comme ils se connaissent très bien, ils ont confiance l’un vis-à-vis de l’autre, il n’y a aucun problème », a-t-il dit.