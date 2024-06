Madièye Mbodji : Pastef réfléchit encore « sur la finalisation de la rédaction du règlement intérieur » du parti

Pastef a arrêté de créer des cellules ou comités sur le territoire national. Pour cause, les patriotes évitent de connaître des crises internes comme l’ont vécu les partis politiques qui ont été au pouvoir au Sénégal. En plus de « la mauvaise gouvernance qui est devenue endémique depuis 1960, il y a des pratiques auxquelles les Sénégalais sont habitués. Un parti au pouvoir, il devient immédiatement attractif. Même ceux qui étaient hostiles de façon frontale trouvent les moyens de rejoindre ce parti, ce qu’on appelait malheureusement la transhumance qui est très connue sur le champ politique sénégalais » a dit Madièye Mbodji, vice-président du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef).