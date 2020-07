Maël Thiam, administrateur de l'Apr: "Nos ambitions dépassent 2024"

Même si le chef de l'Etat, Macky Sall, n'a pas encore livré une position claire sur une éventuelle troisième candidature et n'a pas non plus choisi son dauphin, l'administrateur de l'Alliance pour la République (Apr) a déclaré que les ambitions du parti présidentiel dépassent 2024.





"Nos ambitions sont très loin de s’arrêter en 2024. Nous sommes un parti politique qui a l’ambition de garder très longtemps le pouvoir. Le moment venu, de la même manière que nous avions bâti un projet avec à la tête le président de la République Macky Sall, en 2012, un autre projet sera bâti derrière un leader en 2024", a précisé Maël Thiam dans l'émission Jury du dimanche sur iRadio.





Pour lui, le patron de l'Apr a déjà répondu à la question liée au troisième mandat en soulignant qu’il ne dit ni oui ni non en ce qui concerne sa candidature en 2024.