Magal 2021 : L’ARTP « rassurée » par le dispositif technique mis en place par les opérateurs

(Touba, envoyés spéciaux) - A dix jours de l’édition 2021 du grand Magal, le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) s’est rendu à Touba pour « mettre en place le dispositif exceptionnel » que l’ARTP a l’habitude de déployer à l’occasion du Magal mais aussi faire une première évaluation de ceux déployés par les opérateurs de téléphonie mobile et d’internet au Sénégal ainsi que la poste. Ce, afin d’assurer une bonne couverture de l’événement et d’offrir des services de qualité aux populations et aux pèlerins avant, pendant et après le Magal.

Des dispositifs exceptionnels pris pour « vérifier ou qualifier » le niveau des services offerts



Il s’agit ici, des dispositifs humains, matériels et logistiques que la tutelle a mis en place pour « vérifier ou qualifier » le niveau de la qualité de services de l’ensemble des quatre opérateurs de téléphonie.



A l’issue de cette mission qui a eu lieu, ce jeudi 16 septembre, Abdoul Ly s’est dit rassuré et satisfait par rapport à ce qui a été présenté par chaque opérateur en termes de dispositifs et d’innovations pour l’édition de cette année. Avant de signaler qu’à l’épreuve, l’ARTP va évaluer tout cela.



La couverture réseau de l’autoroute ila Touba renforcée



A l’occasion, le Dg de l’ARTP, accompagné de son équipe, s’est d’abord arrêté sur l’autoroute Ila Touba, précisément à l’air de repos de Bambey. Ici, ses ingénieurs ont évalué le dispositif de couverture qui a été mis en place.



Abdoul Ly a ensuite fait cap sur Touba pour se rendre au domicile du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Au cours de cette visite, il a décliné le but de son déplacement. Avant de solliciter des prières auprès du marabout pour un Sénégal de paix, de concorde, de tolérance, entre autres.