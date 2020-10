Magal Touba 2020 : Voici le bilan chiffré de la police

C'est la moisson de la police à l'occasion de la célébration du Grand magal de Touba édition 2020. Et, à travers un communiqué reçu du Bureau des relations publiques de ladite institution, le bilan est rendu public.





"La Police nationale, à travers ses différentes directions impliquées dans le dispositif sécuritaire du Grand Magal de Touba édition 2020, a mis en place un plan d'opération dénommé "Magal ak Karangué". Ce plan ayant mobilisé un effectif global de deux mille quatre-vingt-treize (2093) policiers, quatre-vingt-trois (83) véhicules et vingt (20) motos, a permis de couvrir les zones de Touba, Mbacké et Diourbel", lit-on d'emblée dans le document.





558 personnes arrêtées pour détention et usage de produits cellulosiques, vol, viol sur mineure, détention de faux billet de banque, jeu de hasard…





Ainsi, fait-on noter, il a été axé principalement sur deux piliers. Il s'agissait d'une part, de lutter contre la délinquance par la création de postes avancés pour rapprocher la police des fidèles et la mise en place de systèmes de patrouilles permettant de mieux investir les zones criminogènes et d'autre part, de réguler la circulation en privilégiant la fluidité, en interdisant aux véhicules hippomobiles d'emprunter les voies goudronnées et en créant une zone piétonne tout autour de la grande mosquée.





À cela s'ajoute une forte présence policière au niveau des ronds-points, intersections et carrefours pour faciliter la mobilité et la mise en place de services d'ordre au niveau des domiciles des autorités religieuses.





Selon les éléments de la police, ce dispositif qui sera maintenu jusqu'au départ des pèlerins, a permis l'interpellation de Cinq cent cinquante-huit (558) personnes pour diverses infractions dont (45) pour non port de masque, (157) pour vérification d'identité, (32) pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien,(20) pour vagabondage, (47) pour ivresse publique manifeste, (39) pour détention et usage de produits cellulosiques, (26) pour vol, flagrants délits de vol, (04) pour tentative de vol, (01) pour viol sur mineure, (01) pour délit de fuite, (01) pour détention de faux billet de banque, (16) pour jeu de hasard, (22) pour rixe sur la voie publique, (02) pour abus de confiance, (01) pour escroquerie au visa, (02) pour coups et blessures volontaires, (19) pour nécessité d'enquête,(02) pour violence à ascendant, (02) pour homicide involontaire par accident de la circulation routière, (13) pour détention d'objet de provenance douteuse, (04) pour rébellion et outrage à agent, (02) pour usurpation de fonction.





Plus de 8 kilogrammes de chanvre indien saisis





Dans le cadre de la lutte contre la drogue, ces opérations ont permis la saisie de 8,790 kilogrammes de chanvre indien.





Le communiqué de poursuivre que sur le plan de la sécurité routière, (419) pièces ont été saisies, (21) véhicules mis en fourrière et (109) motos immobilisées. En sus, quarante-deux (42) accidents de la circulation ont été constatés dont (11) Corporels, (28) Dégâts matériels et (03) Mortels.





Le Bureau des relations publiques de la police a, toutefois, indiqué que parallèlement à ces opérations, des actions de sensibilisation sur le respect des mesures barrières ont été menées avec la distribution de masques.