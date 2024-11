Maguette Sène : «Je n’ai pas démissionné de l’Apr»

Le maire de Malicounda, Maguette Sène, s’est présenté aux législatives du 17 novembre sous la bannière de «La Marche des territoires/And Nawlé» et non pour l’Apr, son parti. Cette coalition, dont il était la tête de liste, a remporté deux sièges de député d’après les résultats provisoires de l’élection.



Du coup, Maguette Sène a-t-il définitivement tourné la page du parti qui lui a permis d’être maire. «Jusqu’à ce jour, je n’ai pas démissionné de l’Apr», freine-t-il dans un entretien paru ce jeudi dans L’Observateur.



L’édile de Malicounda n’écarte pas de rompre les amarres d’avec les Beige-Marron et fonder sa formation politique. Mais, il déclare qu’il n’en est pas encore à ce stade. «Tout est possible à l’avenir, ouvre Maguette Sène. […] Mais pour le moment, on est dans l’Apr. On est en train de voir tous les scénarii possibles pour l’avenir.»