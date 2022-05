Maguette SENE , Maire de Malicounda embarque 5 candidats Maires de GOX YU BESS dans le MACKY

5 membres de Gox Bou Bess rejoignent BBY de Maguette Sene

Vent de contestation dans les rangs de la coalition gokh you bess après l’adhésion de certains de leurs membres à yewwi askanwi, à mbour 5 responsables et candidats aux dernières élections locales se démarquent de cette position de leur camarade et comptent soutenir la coalition bby lors des prochaines élections locales , une démarche facilitée par le directeur du coud Maguette Séne.

Ci après leur déclaration:





L'information selon laquelle la coalition Gox yu bess a intégré celle de Yéwi mérite une clarification.

Il faut juste rappeler que Gox yu bess est une coalition avec des sensibilités, des convictions et des idéologies diverses qui avaient convenues d'aller ensemble lors des élections locales d'où sa dénomination "Gox yu Bess".

Donc c'était un projet exclusivement local.





Présentement, en toute autonomie, une décision a été prise par des responsables de cette coalition d'être aux côtés de YEWI ASKAN WI.

Mais en toute conscience, en toute responsabilité, et en mesurant les enjeux futurs, cinq candidats des élections locales dernières qui étaient sous la bannière de cette dite coalition dans le département de mbour n'adhèrent pas à leur projet actuel, ne soutiennent pas leur "nouvelle" coalition et ne sont pas concernés ni de près ni de loin à leurs activités politiques.





Ces candidats dont les noms suivent : M. Pape Massemba Thiaw à Nguéniéne avec 1 636 voix, M. Moïse Kama à Sessene avec 680 voix, M. Youssoupha kayre à Joal avec 1 191 voix, Mbaye Ndeb Ndour à Ndiaganiao 486 voix, Amadou Alias Guillaume à Sindia avec 1 437 voix , ont une certaine représentativité, un vécu politique avéré et un leadership reconnu prouvés par leurs résultats aux élections locales que voici: 5 430 voix au total;

Ces 5 candidats déclarent ici clairement et sans ambage leur décision de soutenir le Président MACKY Sall et la coalition BBY aux côtés du Maire Maguette Sene.

En effet, après des échanges, des concertations et de mûres réflexions nous avons décidé d'aller dans ces élections législatives avec Benno Book Yakaar.





Cette décision a été facilitée grâce au concours de M. Le Maire Maguette Sene , Directeur du COUD.

Nous avons été convaincus par les valeurs qu'il incarne mais surtout par son engagement auprès de la population, par sa vision claire et par son ambition pour tous les terroirs du département de Mbour.





Mais ceci n'a pas suffit, parce qu'il nous fallait consulter nos bases respectives afin d'avoir leur avis sur les législatives et sur la posture à prendre. Et fort heureusement elles y ont adhéré sans réserve et nous renouvellent toujours leur confiance.