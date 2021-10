Mahmouth Saleh : "Il faut enterrer une certaine opposition..."

Pour le directeur de cabinet du président Macky Sall, il y a une certaine opposition au Sénégal, qu'il faut enterrer après les élections locales. Mahmouth Saleh, que l'opposition nihiliste incarnée par Yewi Askan Wi (Sonko et Cie) est à enterrer et celle républicaine de Wallu est à encourager, a-t-il dit ce dimanche à Mbour.



"Il faut enterrer une certaine opposition, mais pas toute l'opposition. Parce que le Sénégal a besoin comme nous d'une opposition républicaine. Qui respecte les institutions, qui respecte la physionomie de la société sénégalaise.



Cette opposition est incarnée par Wallu contrairement à Yewi Askan Wi, une opposition nihiliste, anti institutionnelle qui veut casser l'harmonie de la population sénégalaise, sa structuration. Qui ne reconnaît pas ce que nous reconnaissons comme autorités religieuses, qui a incarné l'orthodoxie musulmane.



Une opposotion qui vient menacer ses fondamentaux. Cette opposition là est à enterrer après les élections locales, c'est possible, c'est à notre portée. Parce que nous avons la majorité.