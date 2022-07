Maimouna Dièye, maire la de Patte-d'oie : " Je ne céderai à aucune pression..."

"Je le dis à qui veut l'entendre, je ne céderai à aucune forme de pression et surtout pas, de la part d'un lobby politique local dont les méthodes sont maintenant connues de tous. La donne a changé, une nouvelle génération de politiques désintéressés est arrivée. Elle n'attend rien de la politique et compte tout lui donner. Elle fera face et ne cédera pas 1 centimètre carré de terrain". C'est la réponse catégorique de la mairesse de la Patte-d'oie, accusée de décaissement frauduleux, face à la presse dans le cadre d'une déclaration."J'ai été élue pour un mandat de 5 ans, au suffrage direct (Première mairesse élue directement à la Patte d'Oie) par les populations de la Patte d'oie. Je me suis engagée auprès d'elle pour une gestion ambitieuse, participative, inclusive et transparente. Je tiendrai cet engagement quoi qu'il m'en coûte" précise-t-elle d'emblée.





Exécution du budget





Dans le cadre de l'exécution du budget qui engage le Maire, les collaborateurs et particulièrement la commission sociale ont été consultés sur les montants à allouer tant pour les aides des fêtes de Pâques que de korité, les participations diverses pour l'appui aux imams et délégués de quartiers, pour les conférences religieuses et la célébration de la nuit du laylatul khadri. Ceci pour un montant global de 12 millions de francs CFA selon la mairesse. Elle ajoute qu'au niveau de la perception, pour ne pas engendrer une lourde charge de travail et ralentir la procédure avec des centaines voire des milliers les bénéficiaires ont été regroupés en émettant quarante (40) mandats de trois cents mille (300.000) francs CFA tirés dans le lot des demandeurs. D'où la liste diffusée pour asseoir les fausses accusations." Tous les justificatifs sont disponibles pour les corps de contrôle, au besoin". Et de défier ces détracteurs par rapport à un dossier qui pourrait soutenir le contraire de ce qu'elle avance.





Campagne de dénigrement





"Cette campagne de dénigrement portée par deux pelés et trois tondus, soutenus par des personnes tapis dans l'ombre dont les intérêts sont menacés ne prospérera pas !! DEUG REK MOY MOUDJ" a en outre expliqué la mairesse. A l'en croire, "leur modus operandi est connu, mettre la pression sur l'édile et démontrer par la même leur capacité de nuisance dans le seul but d'installer un équilibre de la terreur ou un Gentlemen agreement dans lequel chaque entité laisserait faire l'autre. La conséquence de cette situation est une floraison de petites combines pour un partage du gâteau ".