Maïmouna Ndour Faye à Sonko : « Si vous pensez qu’on a peur de vous, vous vous trompez »

Lors de son émission « l’invité de MNF », la journaliste et directrice de la 7tv a dit ses quatre vérités au Premier ministre Ousmane Sonko suite à ses propos à l’endroit des patrons de presse.







« Ousmane Sonko, si vous pensez qu’on a peur de vous, vous vous trompez. Si vous nous étouffez économiquement, on a des moyens pour survivre. Personne ne m’empêchera de faire mon émission. Pendant les 5 années de votre règne, je donnerai mon avis, je parlerai de vos bonnes et mauvaises communications, de vos malfaisances, mais également de vos bienfaits », a martelé la patronne du groupe 3M Universel.





Avant de poursuivre : « Celui qui t’a fait croire qu’on a peur de toi a tort sur toute la ligne. Concernant les propos que vous avez tenus à l’endroit des patrons de presse, moi personnellement je vous pardonne. J’ai beaucoup de respect pour les autorités, c’est la raison pour laquelle je ne vous traiterai jamais de délinquant ».





La journaliste n’a pas manqué de conseiller à Ousmane Sonko d’« éviter de tenir des propos offensants en ce qui (leur) concerne, car il y aura toujours des répliques », estimant que Bougane Guèye Dani lui a déjà répondu.





« On n'a pas peur de vous, on sera là, on parlera et rien ne nous empêchera de parler. Faites-nous payer les impôts, ne nous donnez pas de publicités, mettez-nous des bâtons dans les roues, faites ce que vous voulez. Nous sommes des sphinx, on renaît toujours de nos cendres !», a-t-elle insisté.