Maintien du parrainage malgré l’arrêt de la Cour de justice de la Cedeao : Frapp voit un «début de hold-up électoral»

Frapp parle de l'arret de la Cedeao sur le Parrainage

Le maintien du parrainage dans le Code électoral est une «violation par le Président Macky Sall» de la loi. C’est la conviction du mouvement Frapp, qui invite l’Etat à se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de la Cedeao.





Selon le "Quotidien ", le parrainage sera une des conditions pour participer aux élections législatives. La Direction générale des élections l’a signifié aux partis politiques et coalitions mercredi dans un communiqué, en rappelant les dispositions du Code électoral. Pour le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp), c’est une "violation par Macky Sall de la décision de la Cour de justice de la Cedeao pour la suppression du parrainage électoral". Dans un communiqué, Guy Marius Sagna et ses camarades constatent "comme tous les Sénégalais, que le gouvernement du Président Macky Sall a introduit le parrainage électoral pour les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. La Cour de justice de la Cedeao, dans une décision rendue le 28 avril 2021, avait été claire sur la question". En riposte, ce mouvement appelle à la résistance contre le "jaay doole (forcing) électoral et le début du hold-up électoral des Législatives de juillet 2022".





Le Frapp cite la décision de Justice rendue par la Cour d’Abuja, qui avait indiqué que "le Code électoral sénégalais tel que modifié par la loi n°2018-22 du 4 février 2018, viole le droit de libre participation aux élections". De plus, ajoutent ces activistes, la juridiction communautaire avait ordonné en conséquence, à l’Etat du Sénégal, de "lever tous les obstacles à une libre participation aux élections consécutifs à cette modification par la suppression du système du parrainage électoral". A ce titre, Frapp tient à rappeler que le Sénégal avait un délai de 6 mois "à compter de la notification qui lui en sera faite pour soumettre à la cour un rapport concernant l’exécution de la présente décision", lit-on dans les colonnes dudit journal.





Mais Guy Marius Sagna et Cie signalent que depuis, l'État "non seulement n’a rien fait, mais pousse la provocation jusqu’à réintroduire le parrainage électoral pour les élections législatives de juillet 2022". Le communiqué d’en déduire : "Le Frapp constate que le Président Macky Sall ne respecte pas la Cedeao dans l’affaire Karim Wade, ne respecte pas la Cedeao pour la suppression du parrainage électoral et, au nom de la Cedeao, participe avec les autres membres du syndicat des chefs d’Etat, à imposer au Mali des sanctions illégales et illégitimes." Par conséquent, le Frapp appelle le peuple sénégalais à "résister au refus du Président Macky Sall de supprimer le parrainage".