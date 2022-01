Maire élu de Grand-Dakar: Jean Baptiste Diouf dévoile les recettes du succès et tend la main à Barthélémy Dias

Jean Baptiste Diouf revient sur les secrets de sa victoire

Les populations de Grand-Dakar ont renouvelé leur confiance à Jean Baptiste Diouf réélu maire après le scrutin du dimanche 23 janvier dernier.





Face à la presse ce dimanche, le maire sortant de la commune note que sa réélection est due à son action. " Le contexte actuel nous a fait comprendre que notre bilan a été validé par les populations de Grand-Dakar et c’est ce qui nous a permis d’être réélu", a-t-il estimé.





Nos deux slogans : " Le travail continu et Linu guiss doyna nu/" expliquent clairement notre réélection. Nous avons battu campagne sur la base de notre bilan et de nos perspectives et avons ainsi réussi à convaincre la population de Grand-Dakar’’, a soutenu Jean Baptiste Diouf.





Pour ce mandat, ‘’ la réhabilitation et l’aménagement du cadre de vie’’ seront au cœur de son action, permet-il





‘’Le projet de pavage et de bitumage des rues, déjà entamé, entre dans le cadre de notre volonté de moderniser Grand-Dakar. L’extension du marché de Grand-Dakar et le pavage des rues environnantes, rendront le marché plus attractif vu sa situation géographique. L’amélioration de la qualité et des déplacements aux soins de santé reste pour nous une priorité. L’accès à l’éducation et à la formation pour toute demeure un crédo pour la commune de Grand-Dakar’’ a-t-il dit.





Pour ses projets au profit de Grand-Dakar toujours, il compte faire la promotion de la culture, des sports et des loisirs.





De même que l’aménagement des terrains de football et de basket à mettre à la disposition de la jeunesse et des associations sportives.





Pour une meilleure concrétisation de ses ambitions pour sa ville de Dakar, particulièrement Grand-Dakar, M. Diouf tend, par ailleurs, la main au nouveau maire de Dakar, Barthélémy Dias.