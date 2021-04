Maires, députés, membres CESE… : Macky reçoit ses élus demain au Grand Théâtre

«Ceux qui pensaient que le chef de l’État a été atteint par les dernières émeutes, au point de laisser l’initiative à l’opposition, ont visiblement tort. Au contraire, Macky Sall semble avoir repris du poil de la bête après ces violentes manifestations nées de la convocation de l’opposant Ousmane Sonko par la justice dans une sordide affaire de viols et menaces contre la masseuse Adji Sarr. Après les assemblées générales tous azimuts de l’APR, la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a été mise en ordre de bataille. Voilà que le président de la République lui-même monte désormais au créneau pour montrer qu’il tient bien la barque», écrit L’AS.Le journal d’ajouter : «Après la conférence des leaders de la mouvance présidentielle, Macky Sall reçoit, demain dimanche après-midi au Grand Théâtre, ses élus : maires, présidents de conseils départementaux, députés, membres du CESE et du HCCT. Il s’agira pour eux de prouver au chef de l’État qu’ils restent en bloc derrière lui et plus que déterminés à barrer la route aux fossoyeurs de la démocratie qui manipulent les jeunes. Macky Sall, lui, en profitera pour haranguer ses élus et jauger sa force de frappe en perspective des élections locales qui se profilent à l’horizon. Surtout que le M2D qui faisait de la surenchère semble avoir perdu du terrain».