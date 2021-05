Mairie de Dakar: Attaques contre Soham Wardini, Barthélémy Dias freine ses partisans

Depuis quelques jours, des personnes qui se disent partisans du Maire Barthélémy Dias attaquent Soham El Wardini, sur les réseaux sociaux.

Elles demandent à l’actuelle Maire de la ville de Dakar de se préparer à céder la place à leur leader politique, l’édile de Mermoz-Sacré Coeur.

Des comportements que Barthélémy ne cautionne pas. Il a tenu à le faire savoir sur sa page facebook officielle.

« Je persiste et signe, je ne cautione pas ces publications et n'encourage pas ces comportements. Je l'ai fait savoir en privé et ma responsabilités me commande de le dire en publique », écrit-il.

Ainsi, il demande à ses soutiens, amis et sympathisans, de respecter leur ligne de conduite. Il a également réitéré son respect, sa considération et sa sympathie à « Madame le Maire Soham El Wardini qui est une mère et une alliée politique de tous temps ».