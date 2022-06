Mairie de Dakar : Barthélemy Dias envoie 50 personnes à La Mecque et 30 autres aux Lieux saints de la Chrétienté

Le nouveau maire de Dakar a envoyé, cette année, cinquante (50) personnes à La Mecque. Les premiers pèlerins sont partis dans le premier vol, le 24 juin dernier. Ce sera ainsi jusqu’à aujourd’hui, jour retenu pour le dernier vol.



D’après le quotidien Les Échos qui donne l'information, Barthélemy Dias a divisé les bénéficiaires : une vingtaine d’entre eux sont des retraités, les trente autres sont parmi les agents en service.



C’est Imam Khalifa Babacar Ndiaye, son Conseiller spécial et chargé des affaires religieuses, qui gère cette affaire. Lui également sera, à en croire les sources du journal, envoyé à La Mecque.



Quid de la communauté catholique ? Actuellement, on en est à l’étape des inscriptions. En sus du personnel de la mairie, il est aussi prévu de convoyer des conseillers aux Lieux saints de la Chrétienté. On parle d’une trentaine de personnes.