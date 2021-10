Mairie de Dakar : Le duel Amadou Bâ-Diouf Sarr lancé

La bataille pour la conquête de Dakar aura bel et bien lieu. Bref, le duel entre Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Bâ est lancé.



L’ex-ministre (Finances et Affaires étrangères) s’est rendu discrètement au marché Sandaga où il a rencontré les commerçants.



Son «rival» apériste, Abdoulaye Diouf Sarr, pour ne pas le nommer, s’est déplacé, hier, à la Médina, au «Pinth» de Ngaraaf (Rue15X16), pour rencontrer la collectivité Léboue, informe Vox Populi.



Une plateforme dénommée «Ablaye Dakarako Sokhla» et composée de mouvements de femmes, d’émigrés ont promis la victoire finale au maire de Yoff.