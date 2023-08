Mairie de Dakar: Pourquoi Abass Fall de Pastef ne sera plus le 1er adjoint de Barthélemy Dias

L’État déroule un rouleau compresseur sur les pastéfiens. Après l’emprisonnement d’Ousmane Sonko, c’est l’heure de «remettre de l’ordre» dans les affaires du pays. Alors que les arrestations des proches et sympathisants du maire de Ziguinchor se poursuivent, un autre cas voit le jour: la reprise de l'élection des adjoints au Maire de la ville de Dakar pour non respect de la loi sur la parité. Et la conséquence selon certains observateurs est que Abass Fall de PASTEF ne sera plus le 1er adjoint de Barthélemy Toye Dias. «Le Conseil Municipal de la Ville de Dakar est convoqué en session ordinaire le Mercredi 09 août 2023 à dix (10) heures dans la salle de délibérations de l'Hôtel de Ville à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour à savoir la communication du Maire, la reprise de l'élection des adjoints au Maire conformément à la décision rendue par la Cour d'Appel pour le respect de la parité », a -t-on fait savoir dans un document reçu à Seneweb, ce jeudi 3 août.









Toutefois, d’autres points comme l’autorisation au Maire de faire l'acquisition de l'assiette foncière - Lot B du TF n°16334/DP- d'une superficie de 16344 m2 située au Km 21 Route de Rufisque pour l'aménagement d'une fourrière municipale, l’autorisation au Maire de faire un emprunt pour le financement partiel de l'opération d'acquisition de l'assiette foncière - Lot B du TF n° 16334/DP d'une superficie de 16344 m2 située au Km 21 Route de Rufisque pour l'aménagement d'une fourrière municipale, l’autorisation au Maire de signer le Protocole d'Accord (MOU) entre la Ville de Dakar et CHINA Shandong International (CSI) pour la réalisation d'infrastructures et équipements urbains, l’autorisation spéciale de recettes et de dépenses, les virements de crédits et l’adoption du Compte Administratif pour la gestion 2022 seront aussi au menu du rendez-vous.